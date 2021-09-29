YouTube aşı karşıtlarını affetmeyecek! Aşıyla ilgili içerikler için kararlarını ilan etti!

Sosyal medya devi YouTube, platformada yer alan tüm aşı karşıtı içeriklerin kaldırılacağını açıkladı. Yasak sadece Covid 19 için değil tüm aşılar için geçerli olacak.

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The Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, YouTube platformundaki tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve Covid-19'un ötesine geçerek kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriği de kaldıracak.

Gazete, YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunarak, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistlerini de engelleyeceğini bildirdi.