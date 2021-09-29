Kampanya başlattı! Zonguldak'ta 2 doz aşı olana bedava

ZONGULDAK Devrekli Güzellik Salonu sahibi iki doz aşısını olan herkese bedava lazer epilasyon hizmeti veriyor.

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Zonguldak’ın Devrek İlçesinde güzellik uzmanlığı alanında faaliyet gösteren Arzu Göktepe isimli vatandaş korona virüsle mücadeleye teşvik için iki doz aşısını olan herkese ücretsiz olarak lazer epilasyon hizmeti vermeye başladı. Devrek’te 4 yıldan bu yana güzellik uzmanlığı alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Göktepe, "Malum yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır korona virüs ile mücadele veriyoruz. Bunun bedelini ödedik ve halen de bir şekilde ödemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Göktepe "Şahsım olarak ilçede güzellik uzmanlığı alanında hizmet veren birisi olarak korona virüs ile mücadelede bir katkım olsun istedim. Bu vesileyle iki doz aşısını olan herkese ücretsiz lazer epilasyon hizmeti vermeye başladım umarım bunda başarılı olurum ve herkesin kesinlikle aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu. Bedava lazer epilasyon hizmeti veren firma sahibine teşekkür eden vatandaşlar ise, ”Arzu hanıma teşekkür ediyoruz hem korona virüs ile mücadelesinden dolayı hem de ücretsiz lazer epilasyon hizmetinden dolayı” diye konuştular.