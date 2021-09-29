BIST 1.393
DOLAR 8,85
EURO 10,31
ALTIN 494,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ordu'da yetiştiriliyor! Talep patladı: Kilosu 40 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da yetiştiriliyor! Talep patladı: Kilosu 40 TL'ye satılıyor

ORDU’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan tirmit mantarları tezgahları süslerken, özellikle bu aylarda turşusunu yapmak isteyenler talebi arttırdı.

Abone ol

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantarlar, cinsine göre 30 lira ile 40 lira arasında satışa sunuluyor.

Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda tavuk, fındık ve dağ çeşitleriyle satışa sunuluyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 40 TL'den satılırken, fındık tirmiti olarak satılan mantar çeşidi 30 ise liradan satılıyor.


"En çok kavurma olarak tüketiliyor"
Altınordu ilçesi Çarşamba Pazarı’nda tirmit satışı yapan Murat Armağan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmitin, insanlar tarafından oldukça fazla talep edildiğini söyledi. Özellikle bu aylarda insanların turşu yapmak için fazladan tirmit aldığını ve ifade eden Armağan, “Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Yazın daha çok gurbetçiler fazla talep gösteriyor. Şuanda tirmitte turşu zamanı talep fazla” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu
Foto Galeri Uşak'ta müthiş keşif! Kayaların içini gören inanamadı:400 tane bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Ümraniye Finans Merkezi'nde korkutan yangın
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
AK Parti 65 maddelik vergi paketini Meclis'e getiriyor
AK Parti 65 maddelik vergi paketini Meclis'e getiriyor
Afyonkarahisar'da feryadı duyan kahroldu! Feci şekilde can verdi
Afyonkarahisar'da feryadı duyan kahroldu! Feci şekilde can verdi
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ekmek israfı korkunç boyutta! Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor!
Ekmek israfı korkunç boyutta! Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor!
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan Beşiktaş trafiği tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan Beşiktaş trafiği tepkisi
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları için süre uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları için süre uzatıldı
Antalya'da uygunsuz fotoğrafları gören kadın çılgına döndü! Sevgilisini kanlar içinde bıraktı
Antalya'da uygunsuz fotoğrafları gören kadın çılgına döndü! Sevgilisini kanlar içinde bıraktı
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız