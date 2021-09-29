AK Parti 65 maddelik vergi paketini Meclis'e getiriyor

AK Parti tarafından hazırlanan, 65 maddelik vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacak. Vergi takibinin kolaylaştırılması için sistem oluşturuldu.

Abone ol

65 maddelik vergi paketi 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Vergiye gönüllü uyumu sağlayacak, kayıt dışı ile mücadelede etkinliği artıracak adımlar atıyoruz” dedi.

Hazırlanan yasa teklifine ilişkin olarak Dünya gazetesinden Canan Sakarya'ya açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vergi Usul Kanunun kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde yeniden ele alındığını bildirdi.

Elitaş, “Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını teşvik eden düzenlemeler söz konusu. Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması çerçevesinde dijital ortamda vergi takiplerinin denetim ve incelemelerin alt yapısı oluşturulacak. Sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, vergi paketinde teşvik belgeli yeni yatırımlarda yapılan yatırım harcamasına göre hak kazanılan yatırıma katkı tutarının ilk yıl için yüzde 10’luk kısmının KDV ve ÖTV hariç diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılmasına imkan sağlayacak yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Elitaş, bu düzenlemeyi ‘erken teşvik’ kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Teşvik belgeli yatırımlarda işletmenin kurulması üretime geçme aşamaları dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapıldı. İlk yıl için vergi istisnasına tabi olan kısmın yüzde 10’unu kazanç olmasa dahi KDV ve ÖTV hariç olmak üzere diğer vergi unsurlarını mahsup etme imkanı veriyoruz . Bu da erken teşvik kapsamına giren önemli bir düzenleme” dedi.

Yeniden değerleme uygulaması kalıcı hale geliyor

Elitaş, 2021’den sonraki yıllar içerisinde sabit kıymetlerin yeniden değerleme oranında değerlemeye tabi tutulmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını böylece işletmeler lehine ve sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adım atacaklarını açıkladı.

Elitaş’in verdiği bilgiye göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği durumlardan hesap dönemlerinin sonu itibariyle bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin ve bunlar üzerinden ayrılmış olan amortismanlarını yeniden değerleyebilme imkanı getiriliyor.