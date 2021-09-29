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Ünlü bankadan Türkiye için korkutan yıl sonunu ve 2022 dolar tahmini

Ünlü bankadan Türkiye için korkutan yıl sonunu ve 2022 dolar tahmini

 İtalyan banka devi Unicredit, yayınladığı raporda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkardı. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olacağı tahmin edildi. 

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Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 300 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekleyen Unicredit, 2022’de faizlerin yüzde 14,5 olmasını beklediklerini söyledi.

Dolar/TL ’nin sene sonunda 9,30 olmasını bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise kurun 10,40 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde bulunuyor.

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