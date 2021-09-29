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Kayseri'de zorla babaannesinden 100 TL alan torun bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de zorla babaannesinden 100 TL alan torun bakın ne ceza aldı

KAYSERİ’de babaannesine zor kullanarak 100 TL’sini gasp eden toruna 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanı M.K., avukatı ve müşteki babaanne katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık M.K.’nin ‘yağma’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık M.K. ise savunmasında, “Ben babaanneme karşı yağma uygulamadım. Kesinlikle zorla para almadım. Babaannem akıllanmam için beni şikayet etti.

Aramızda kesinlikle bir husumet yoktur. Evin camını kız arkadaşımla kavga ettiğim için kırdım. Çok pişmanım, beraatımı talep ediyorum” dedi. Müşteki babaannem de ifadesinde, “Torunumdan arkadaş çevresinden ayrılıp, tedavi görmesi için şikayetçi oldum. Parayı kendi isteğimle verdim” ifadelerini kullandı.

 6 yıl 8 ay hapis cezası
Tanık olarak dinlenen M.K.’nın kardeşi M.K. ise, “Ağabeyim uyuşturucu alabilmek için babaannemden para istiyordu. Babaannem parayı kendi isteğiyle verdi. Olay günü babaannem para vermediği için abim camı kırdı” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.K.’ya ‘yağma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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