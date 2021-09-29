Anne sütüyle yetişkinlere koronavirüs tedavisi! 10 ay boyunca sürüyor

Daha önce Covid-19 ile enfekte olan ya da mRNA aşısı yaptıran emziren annelerdeki antikorların 10 ay boyunca sütlerinde salgılanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

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Bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, Covid-19'a yakalanması durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyuyor. ABD'de yapılan yeni bir çalışma, daha önce Covid-19 ile enfekte olan ya da mRNA aşısı yaptıran emziren annelerdeki antikorların 10 ay boyunca sütlerinde salgılanmaya devam ettiğini ortaya çıkardı. Bilim insanları, emzirmenin bebekleri Covid-19'dan korumanın anahtar rolü olduğuna dikkat çekerek, anne sütünün yetşkinlerin tedavisi için de önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

ABD'de New York Mount Sinai Hastanesi'nden araştırmacılar, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile enfekte olan emziren kadınların sütlerinde 10 aya kadar virüsü nötralize eden antikorların salgılanmaya devam ettiğini gösterdi.

Bilim insanları bu durumun, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumaya yardımcı olmada oynayabileceği önemli rolü vurgulamasının yanı sıra, bu tür antikorların ciddi Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi.

Küçük çocukların ciddi Covid-19 geliştirme riski yaşlılara veya altta yatan sağlık koşullarına sahip olanlara göre daha az olmasına rağmen, bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olmaları durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyuyor.

Çalışmayı yöneten Dr. Rebecca Powell, "Anne sütünün bebeğin güçlü bir bağışıklık oluşturmasındaki önemini hali hazırda biliyorduk. Bu nedenle sütte, corona virüse karşı antikor olup olmadığını ve ne kadar süre koruyucu olacağını bilmek çok önemli bir bulgu" diye konuştu.

Bununla birlikte bilim insanları, anne sütündeki antikorların, kanda baskın olan ve aşılama ile tetiklenen İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarından biraz farklı olduğunu söyledi. Bunlardan bazılarının anne sütüne de salgılansa da, ana antikorun, bebeklerin solunum ve bağırsak yollarına yapışan ve virüslerin ve bakterilerin vücutlarına girmesini engellemeye yardımcı olan İmmünoglobulin A (IgA) salgısı olduğu belirtildi.

Diğer taraftan, araştırmacılar daha önce anne sütünde Covid-19'a karşı antikorlar tespit etmiş olsalar da virüsü etkisiz hale getirip getiremeyecekleri veya kadınların corona virüs ile karşılaştıktan sonra ne kadar süre boyunca bunları üretmeye devam ettiği belirsizdi.

Powell ve meslektaşları araştırmak için Covid-19'dan iyileşen 75 kadından anne sütü örnekleri aldı ve yüzde 88'inin IgA antikorları içerdiğini buldu. Çoğu durumda bunlar corona virüsü nötralize edebiliyordu, yani enfeksiyonu engelleyebiliyorlardı.

Daha fazla ölçüm, kadınların bu antikorları 10 aya kadar salgılamaya devam ettiğini ortaya koydu. 21 Eylül'de Küresel Emzirme ve Emzirme Sempozyumu'nda sonuçları sunan Powell, "Bu, emzirmeye devam ederseniz, sütünüzdeki antikorları vermeye devam ettiğiniz anlamına gelir" dedi.

Yetişkin Covid 19 hastaları için önemli bir tedavi olabilir

Öte yandan, anne sütünden elde edilen IgA antikorlarının şiddetli Covid-19'lu yetişkinler için de faydalı olabileceğine inanıyor.

Powell, "Anne sütü, yetişkin Covid-19 hastaları için çok önemli bir tedavi yöntemi olabilir. Çünkü IgA salgısı solunum yolu astarındaki mukozal alana tutunuyor ve çok iyi çalışıyor" dedi.