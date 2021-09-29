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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

UEFA, Fransa'nın Lyon ile Danimarka'nın Brondby arasında yarın oynanacak maçta hakem Mete Kalkavan'a AVAR olarak görev verdi.

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Türk hakem Mete Kalkavan, Lyon ile Brondby takımları arasında 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasında AVAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner'in yardımcılıklarını Adreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers VAR olarak görev yapacak.

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