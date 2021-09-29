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Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.

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RUSYA Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları devam ediyor.

Teknolojik bakımdan karmaşık bir işlem olan ve ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütülen ham boru açma operasyonu Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan AEM-technology'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash şubesinde gerçekleştirildi.

Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan ve 2 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik yaklaşık 7 saat maksimum 1100 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu. İlk işlemin ardından sıcaklığı 800 derecenin altına düşmemesi için gücü 10 bin ton olan pres makinesine vinç yardımıyla gönderilen ham parça iki kalıp kullanılarak açıldı.

Söz konusu açma işlemi nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.

Bu işlemlerin ardından prosedür gereği parça ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi. Açma işleminin ikinci aşamasında baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve nihayetinde parça tamamen kare olan bir levhaya dönüştürüldü.

Nükleer reaktörün tabanı bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

​​​​​​​Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

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