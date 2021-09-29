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Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı! İşte liste...

Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı! İşte liste...

Piyasaya karşı daha şeffaf olmaya çalışan çevrimiçi dizi- film platformu Netflix iki farklı 'en'ler listesi yayımladı.

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Dijital yayın platformu olan Netflix'in CEO'su Ted Sarantos, platformun en çok izlenen yapımlarına dair bugüne kadarki en kapsamlı tabloyu paylaştı. Vox Media'nın Code Konferansı'nda konuşan ve izlenme verilerinin 'büyük bir kara kutu' olduğunu, piyasaya karşı daha şeffaf olmaya çalıştıklarını ifade eden Sarantos iki farklı liste paylaştı.

Listelerden ilki dizi veya filmin yayınlanma tarihinden itibaren ilk 28 gün içinde kaç hesap tarafından, ikincisinde de bu yapımların yine ilk 28 gün içinde ne kadar süre izlendiğini ortaya koyuyor. Şirketin ölçümleri herhangi bir yapımın en az iki dakika süreyle izlenmesini temel alıyor. Dizilerde ikinci sezonu gelecek yıl yayınlanacak 'Bridgerton' her iki listede de ilk sırada yer aldı. Filmler kategorisinde ise ilk listede 'Extraction', ikinci listede 'Bird Box' birinciliği kaptı.


Dünyada en çok izlenen yapım
Sarandos, 17 Eylül'de platform üzerinden izlenebilir olan Güney Kore yapımı 'Squid Game'in şu anda dünya genelinde en çok izlenen yapım olduğunu ve şimdiye kadarki en popüler yapım olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

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