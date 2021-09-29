BIST 1.392
DOLAR 8,88
EURO 10,32
ALTIN 494,78
HABER /  MEDYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mimarlar Odası'ndan PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü!

Mimarlar Odası'ndan PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü!

Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül verdi.

Abone ol

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından dağıtılan basın ödüllerinde Avrupa'da terör örgütü PKK propagandası yapan Jin Tv sunucusu Güler Yıldız ödül aldı.

Terörü ödüllendirdi

Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.

Ekoloji için verilmiş

Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
THY’ye kötü haber! O ülkede uçuşları durduruldu
THY’ye kötü haber! O ülkede uçuşları durduruldu
Hatay Dörtyol'da görenleri dehşete düşüren kaza! Bu araçtan sağ çıktı
Hatay Dörtyol'da görenleri dehşete düşüren kaza! Bu araçtan sağ çıktı
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
Aile Hekimleri 7 Ekim'de iş bırakmaya hazırlanıyor!
Aile Hekimleri 7 Ekim'de iş bırakmaya hazırlanıyor!
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 852 ölüm
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 852 ölüm
YouTube aşı karşıtlarını affetmeyecek! Aşıyla ilgili içerikler için kararlarını ilan etti!
YouTube aşı karşıtlarını affetmeyecek! Aşıyla ilgili içerikler için kararlarını ilan etti!
Sheriff'in Real Madrid galibiyeti dünya basınında
Sheriff'in Real Madrid galibiyeti dünya basınında