İngiltere'den Türkiye'te rezervasyonlar yüzde 1000'den fazla arttı

İngiltere, Türkiye'yi 22 eylül tarihi itibarıyla kırmızı listeden çıkarmış, seyahat kurallarını gevşetmişti. Karar sonrası Türkiye'ye gelen İngilizlerin sayısı son bir haftada 10 kat, rezervasyonlar ise yüzde 1000'den fazla arttı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını her sektörde olduğu gibi en başta turizmcileri etkiledi. Dünyada sayılı yaz turizmi destinasyonları arasında olan Türkiye'de de sezon başı planlanan rekor turist sayısı birçok ülkenin pandemi nedeniyle aldığı tedbirlere takıldı. Bu ülkelerin başında da İngiltere yer aldı. 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getiren İngiltere, bu kararından 4 ay sonra vazgeçerek Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkardı.

İngiliz turist sayısı 10 kat arttı

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistler sezon kapanmadan turizmcileri memnun etti. Turizmciler kadar İngiliz turistler de mutlu. Türkiye'yi gözde tatil merkezi olarak belleyen İngilizlerin sayısı son bir haftada 10 kat arttı.

Rezervasyonlar yüzde 1000 arttı

İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2'nin CEO'su Steve Heapy de Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıkladı. Jet2'nin Antalya ve Dalaman'a haftalık 70 uçuş planladığını bildiren Steve Heapy, "Antalya ve Dalaman'a uçuş ve tatilleri yeniden başlatmaktan ve bu sevilen destinasyonlara bir kez daha müşterilerimizi götürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.