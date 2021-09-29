Muş'ta evlat nöbetindeki anneden Selahattin Demirtaş sözleri: İnşallah hapisten çıkmaz

MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisini (HDP) sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu için evlat nöbetine katılan Gülbahar Teker, "Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz. Biz onu istiyoruz. Bizim çocukları dağa, taşa götürdü. Çocuğumun yastığı taş oldu" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler umutla çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler oturma eylemine bu haftada kaldıkları yerden devam etti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

"HDP ve PKK’dan korkmuyorum"

Oğlu Mehmet Emin'in 2014 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden anne Gülbahar Teker, çocuğu için eylem yaptığını söyledi. HDP ve PKK'dan korkmadığını haykıran Teker, "Eyleme devam ediyorum ve gitmeyeceğim. HDP kapatıp buradan gitsin. Anneler babalar çocukları için Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, her yerde feryat ediyor. PKK bizden ne istiyor? Onlarda iman yok, vicdan yok. Çocuklarımızı dağdan getirsinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler. Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz. Biz onu istiyoruz. Bizim çocukları dağa, taşa götürdü. Çocuğumun yastığı taş oldu. Lanet olsun HDP'ye, lanet olsun PKK'ya. Yeter artık" dedi.