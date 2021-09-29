Otelcilerden tatilcilere kopya internet sitesi uyarısı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, sahte otel siteleri üzerinden yapılabilecek rezervasyonlara karşı tatilcileri uyardı.

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TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelde yaptığı açıklamada son dönemde dolandırıcıların otellerin resmi internet sitesini kopyalayıp sahte site açtığını ve buradan rezervasyon aldığını söyledi.

Tatile çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Özden, şöyle konuştu:

"Fiyat araştırması yaptıklarında birkaç yerden aldıkları fiyatının çok altında makul olmayan bir indirimle fiyat veren birisi olduğunda bunu ciddi bir şekilde sorgulamaları lazım. Kopyalama yapılan sitelerde genelde otellerin sosyal medya hesapları yok. Dolayısıyla oralara yazıp teyit ettirmeleri lazım. Ayrıca otelin kendi kurumsal telefon numarasından arayıp bir daha teyit ettirmeleri gerekiyor."

Özden, dolandırıcıların rezervasyon aldığında ödenecek tutarın tamamını hesaba yatırılmasını istediğini ancak Türkiye'de otellerin çoğunun paranın bir kısmını rezervasyon sürecinde geri kalanını da otelde aldığını belirterek, "Eğer bir sitenin, 'Paranın tamamını hemen ödeyeceksin' gibi birtakım baskıcı talepleri oluyorsa buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" dedi