En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık koronavirüs aşısına ihtiyaç var

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde en yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2021 Genel Forumu'nun açılışında konuştu.

Halen dünya genelinde sağlık çalışanları, yaşlılar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve diğer savunmasız gruplar gibi en yüksek risk grubundaki insanlar için 2,4 milyar dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşılar var ancak en çok ihtiyaç duyan insanlar bu aşılara ulaşamıyor" dedi.

Ghebreyesus, bu yıl gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asemblesi'nde uluslararası halk sağlığı acil durumları sırasında 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılması' çağrısında bulunulduğunu anımsatarak özellikle aşı üretimindeki engellerin kalkması için kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkati çekti.