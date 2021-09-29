Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi!

Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, yarın deplasmanda Marsilya'yla karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, TFF'ye çarpıcı bir göndermede bulundu.

Fatih Terim, Sherıff antrenörünün sözlerini söyledi

Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan ve son olarak Real Madrid'i deviren Sheriff üzerinden TFF'ye yabancı sayısı göndermesinde bulunan Fatih Terim, "Sheriff antrenörünü okudum, 'Başarımız varsa, federasyona teşekkürler, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" ifadelerini kullandı.

Sherıff teknik direktörü ne demişti?

Sheriff Teknik Direktörü Vernydub, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Moldovalı futbolcuları gücendirmek istemem ama yabancı sınırının kaldırılması Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde başarılı olup gruplara kalmamızı sağladı. Yabancı sınırının herhangi bir futbol ülkesinin gelişimine katkı sağlamaz. Moldova, Rusya, Ukrayna, Kazakistan örnek olarak söylüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında oynamak istiyorsak yabancı sınırını kaldırmanız gerekiyor. Her teknik direktör zaten hak edene formayı veriyor. Yabancı sınırı nedeniyle ister istemez zorunlu olarak bazı futbolcuları kadroya almanız gerekiyor. Bu bir problemdir" ifadelerini kullanmıştı.