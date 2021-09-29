Yunanistan'dan Türk balıkçılara hapis cezası hazırlığı
YUNANİSTAN, Ege'deki provokasyonlarına bir yenisini daha eklemenin yollarına bakıyor. Atina yönetimi karasularına giren Türk balıkçılara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.Abone ol
YUNANİSTAN Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avına ilişkin öneri hazırladı.
Ceza kanununa, "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor.
Yasal düzenleme yakında Yunan Meclisinin onayına sunulacak.
Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti.