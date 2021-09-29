Türkiye 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 442 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Eylül 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 31 bin 18 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19 toplam vaka sayısı 28 bin 892 yeni vakayla 7 Milyon 95 bin 580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup aşılarımızı mutlaka yaptıralım" değerlendirmesinde bulundu.