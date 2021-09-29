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Bakan Kasapoğlu yurt tartışmasına değindi: Yüzde 70'e yakını yerleşti

Bakan Kasapoğlu yurt tartışmasına değindi: Yüzde 70'e yakını yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumu anlatırken, öğrencilerin yüzde 70'inin yurtlara yerleştirildiğini belirtti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumu paylaştı ve öğrencilerin yüzde 70'e yakınının yurtlara yerleştirildiğini belirtti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Tokyo'da tarihte birçok ilki gerçekleştirdik. 13 madalyayı olimpiyat oyunlarında, 15'ini ise takım oyunlarında aldık. Bunların hiçbiri tesadüf değil tabi alt yapı var. 19 yıllık bir altyapı ve özveri var. Ay Yıldız'ı orada temsil etmek, apayrı bir madalya konusu. Tokyo, geniş alana da yayılmış bir şehir. Bir maçtan diğerine koşmak bazen fiziksel anlamda da koşmayı gerektiriyordu. Baya bir kilometre yaptık.

Yurt tartışması

Yurt ihtiyacı nedir? Yurtlarımızın kapsamı kalitesi nedir? Resmi bir ortaya koyalım. Yurt altyapısı 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi gençlere yaptığı yatırımdır. Açık ara dünyanın en güçlü, nicel ve hizmet kalitesi anlamında en güçlü alt yapı bizde. 1 milyondan fazla yurt yatak kapasitesi var. Avrupa'da kıyaslanabilir rakamları da paylaşacağım. 190 yurt sayısı varken 774'e çıkmıştır. Bu sayı her geçen gün artıyor. 182 bin yataktan 724 bine çıktı.

Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Bunu yoğunluk olarak ifade edebilirim. BU yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul’da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir’de de.  

İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz. 65 binden fazla çalışma arkadaşımız ile süreci takip edip yönetiyoruz.

"Öğrencilerin yüzde 70'e yakını yerleşti"

Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz.

Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimiz var geçmiş yıllardan. Onlar kayıtlarını sildirmediği sürece kalmaya devam ediyorlar. Başvuruların Yüzde 70’ine yakınını yurtlarımıza yerleştirdik.  Her geçen gün güncelliyoruz. Bizim yedek yerleştirmelerimiz var.  Hafta boyu yıl boyu sürekli değişen bir oran söz konusu.

Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların
taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'i yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok.

AK Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru.

Kapasiteyi artırma çalışmalar devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız.

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