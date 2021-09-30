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HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler ile terörle mücadele konusu ele alınacak.

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Afganistan'daki son durum ele alınacak. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.

İdlib'e yönelik artan saldırılar görüşülecek

Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.

Terör örgütleriyle mücadeleyle ilgili değerlendirme yapılacak

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de konuşulacak

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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