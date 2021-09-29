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Manisa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla İstanbul ve Denizli'de 5 kişi gözaltına alındı.

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MANİSA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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