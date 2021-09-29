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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan "Kürt sorunu" çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan "Kürt sorunu" çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için HDP meşrudur" sözleriyle ilgili HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan yeni bir talep geldi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" sözleriyle ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Sancar, "CHP böyle bir öneri attı ortaya, diğer partiler de farklı tonlarda olumlu görüş belirttiler. Gelsinler konuşalım. HDP önerilerini sunsun CHP'ye. İktidar olmaya gerek yok" dedi.

"Meclis'e birlikte sunalım"
Sancar, "Topluma gelecekte ne yapılacağını göstermek için şimdi oturalım Meclis'e birlikte sunalım. Hangi teklifleri, Meclis'in hangi yöntemleri kullanması gerektiğini birlikte belirleyelim diyoruz. Yoksa biz Meclis'e sunacağımız hazır tekliflere de önerilere de sahibiz" diye konuştu.

"Çözümün adresi meclis'tir"
Daha önce Sancar, "Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis'tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

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