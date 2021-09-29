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Hatay'da anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hatay'da anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14), evlerinde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken soruşturma devam ediyor.

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HATAY'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis acı tablo ile karşılaştı. Hereketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert'in (14) öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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