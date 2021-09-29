14 ilde 55 suçtan aranan şahıs Malatya'da yakalandı

Ankara'daki gencin parkta küfretme uyarısı yaptığı için öldürüldüğü belirlendi

Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz

En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık koronavirüs aşısına ihtiyaç var