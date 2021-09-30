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Sinan Oğan'dan 7 yıl sonra anlamlı paylaşım

Sinan Oğan'dan 7 yıl sonra anlamlı paylaşım

Eski MHP Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Ağdam'da Cuma Camii'nde namaz kılıp dua etti.

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Eski MHP Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Ermeniler'in ahıra çevirdiği Cuma Camii'nde bu kez şehitleri için Fatiha okudu. Oğan, 2014 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada Ermeniler'in Karabağ işgalini hatırlatmış ahıra çevrilen Cuma Camii'nin fotoğraflarını göstermişti.

Sinan Oğan, Ermeni işgalinden kurtulan Ağdam'da Cuma Camii'ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Oğan, "26 Şubat 2014 tarihinde TBMM’de konuşma yapmış ve Ermenilerin Ağdam Cuma Camii’ni ahıra çevirdiklerini açıklamıştık. Bugün Ağdam’dayız, Cuma Camii’nde şehitlerimize Fatiha okumak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun, Şehitlerimize rahmet olsun…" ifadesini kullandı.

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