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Sürücüye navigasyon şoku! Aracıyla takla attı

Sürücüye navigasyon şoku! Aracıyla takla attı

Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücü, aracıyla takla attı.

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İSTANBUL'un Ümraniye ilçesinde sürücü Osman Karaoğlan, navigasyonun talimatını dinleyince olanlar oldu. Sürücü Karaoğlan, merdivenli sokağa giriş yapınca aracıyla metrelerce aşağıya yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.

Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu.

Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." şeklinde konuştu.

Mahalleli de şikayetçi

Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

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