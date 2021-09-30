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Borç yapılandırması için bugün son gün

Borç yapılandırması için bugün son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için başvuru süresi bugün doluyor.

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7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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