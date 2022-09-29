Rafael Sadi: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diploması var mı yok mu diye tartışılan üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını 4 yıl beraber okuduklarını söyledi.

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Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğı 'Sözüm Var' programının konuğu oldu.

Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Hamas'a kardeşim dediğini hatırlatarak, "Hamas'a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım..." dedi.

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." yanıtını verdi.

"Sessiz sakin, efendi bir çocuktu"

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." diye yanıtladı.