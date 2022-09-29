BIST 3.198
DOLAR 18,53
EURO 17,99
ALTIN 985,21
HABER /  POLİTİKA

Rafael Sadi: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Rafael Sadi: Erdoğan ile üniversitede 4 sene aynı sırada beraber okuduk

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diploması var mı yok mu diye tartışılan üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını 4 yıl beraber okuduklarını söyledi.

Abone ol

Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğı 'Sözüm Var' programının konuğu oldu.

Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Hamas'a kardeşim dediğini hatırlatarak, "Hamas'a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım..." dedi.

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." yanıtını verdi. 

"Sessiz sakin, efendi bir çocuktu"

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı."  diye yanıtladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist
Foto Galeri Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in
Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerler ordudan atıldı
Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerler ordudan atıldı
Kripto Yatırımlarıyla Varlıklarınızı Katlama Şansı Bir Tık Uzağınızda
Kripto Yatırımlarıyla Varlıklarınızı Katlama Şansı Bir Tık Uzağınızda
Can Ataklı çıldırdı canlı yayında Meral Akşener’e küfür etti!
Can Ataklı çıldırdı canlı yayında Meral Akşener’e küfür etti!
Bu felç bir başka! Uykuda yakalanırsanız sonrası korkunç!
Bu felç bir başka! Uykuda yakalanırsanız sonrası korkunç!
Şiddetli karın ağrılarından bıktıysanız bu yöntemleri mutlaka deneyin
Şiddetli karın ağrılarından bıktıysanız bu yöntemleri mutlaka deneyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri
Bulaşıcı olduğunu bildiğimiz esneme ile ilgili bu bilgiler sizi hayrete düşürecek
Bulaşıcı olduğunu bildiğimiz esneme ile ilgili bu bilgiler sizi hayrete düşürecek
ABD resmen duyurdu: İran'a ait İHA düşürüldü!
ABD resmen duyurdu: İran'a ait İHA düşürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP milli güvenlik sorunudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP milli güvenlik sorunudur