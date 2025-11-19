BIST 10.904
Özgür Özel'den İmralı ziyareti için Erdoğan iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında Bahçeli'yi övdüğü konuşmasını değerlendirdi. Erdoğan'ın ne ada ne de İmralı demediğini savunan Özel, "Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek, kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki cezaevinde ziyaret etti.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni çözüm süreci hakkında Cumhur İttifakı'nın tavrını ve Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını değerlendirdi:

"Dünkü konuşmalardan sonra gerçekten Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek lazım, gurur duyması lazım grubuyla. İp attığında da 'Adaya ben gideceğim dese de ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek bir sözüm yok. Çünkü hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar. Sayın Erdoğan'a söyledi dün söylediklerinin hepsini. Ben bugün cevabını görmedim. 

Ne ada diyor ne İmralı. Bir süreç yürüyecek. Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek, kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek hem de bırak elini taşın altına sokmayı tamamen kendisini buradan kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu, duble yolları AK Parti.

Öyle mi? Böyle konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in, bilsin. Sorumluluk alacak. Onlar boğulsun biz burada kuru duralım diyor. Herkes konuşsun biz konuşmayalım, cuma günü kapalı oturum yapıp içeride konuşalım, bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şey olunca faydası bana olsun, hasarı müşterek olsun. Hesabın bu olduğunu millet görüyor."

Bahçeli, "İmralı'ya gitmekten gocunmam" dedi; Erdoğan'dan destek geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti. 

Erdoğan, Bahçeli'yi övdü

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından bugün konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da "İlk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamaları ile sürecin bugünlere gelmesinde eşsiz katkılar sağladı" dedi.

