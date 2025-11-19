BIST 10.917
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı gelebilir! Lookman ile görüşmelere başladılar

Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman ile Galatasaray'ın ilgilendiği biliniyordu. İtalyan basını, Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı.

Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında da sarı-kırmızılıların gündemine gelen Ademola Lookman’ın, devre arasında Galatasaray tarafından yeniden istendiği iddia edilmişti.

Football Italia’nın haberine göre, Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman için devreye girdi. Alfredo Pedullà imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya’da transfer döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta’ya resmi bir teklif sunduğu, ancak bu teklifin kulüp tarafından geri çevrildiği aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği vurgulandı.

Galatasaray da Lookman'ı istiyor

Galatasaray cephesinde ise Lookman ilgisi sürüyor. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun vatandaşı Victor Osimhen ile aynı takımda oynamaktan memnuniyet duyacağı da vurgulandı.

