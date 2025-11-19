Bolu'da traktör devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsmail K. idaresindeki 54 FV 649 plakalı odun yüklü traktör, Örencik köyü mevkisinde virajı alamayarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.