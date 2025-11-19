Survivor Ünlüler kadrosuna bir isim daha! Ünlü oyuncu yarışacak...

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı'dan bir duyuru daha geldi. Ünlü oyuncu da Survivor'da!

Abone ol

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın'ın ardından Deniz Çatalbaş da Survivor'a gidecek.

Acun Ilıcalı "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Deniz Çatalbaş, "Arka Sokaklar", "Hür", "Ah Be Birader", "Alparslan Büyük Selçuklu", "Aşk ve Gurur" gibi birçok film ve dizide rol aldı.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu Deniz Çatalbaş, çeşitli kulüplerde baketbol oynamasının ardından Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştur. Modellik ve sporculuk kariyeri ardından televizyona da adım atan ünlü isim Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alacak.

Son dönemde yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki Aslı Komiser rolüyle tanınan genç oyuncu "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Aşk ve Gurur" projelerde de yer aldı.