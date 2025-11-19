Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan engelli gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Zihinsel engelli Sergen Kanmaz'ın (29) 8 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aramalarını sürdürdü.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, Kanmaz'ın son olarak Göksu Irmağı'na doğru gittiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisleri, nehirde arama yaptı.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, nehrin döküldüğü Sökün Mahallesi mevkisinde Kanmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, incelemenin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kanmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.