ABD'de 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! Miktarı dudak uçuklattı

BU altın tuvaletin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın tuvaleti, ABD'nin New York kentindeki düzenlenen müzayedede 12.1 milyon dolara satıldı. 'Amerika' adı verilen 101 kilogram ağırlığında som altından yapılan tuvalet, bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Cattelan, altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını belirtirken bu fiyat 6.2 milyon dolara satılan "Bantlı muz"u getirdi. Sosyal medya çalkalandı

New York'ta düzenlenen müzayede satışa çıkarılan altın tuvalet rekor fiyata satıldı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altın tuvaleti 12.1 milyon dolara alıcı buldu.

"Amerika" adı verilen 101 kilogram ağırlığında som altından yapılan tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

ABD'DEKİ AŞIRI ZENGİNLİĞE HİCİV

Cattelan, müzayede öncesinde halkın görmesi için sergilenen altın tuvaletin ABD'deki aşırı zenginliği hicvetmeyi amaçladığını belirtti. Cattelan, daha önce yaptığı bir açıklamada esprili bir şekilde, "İster 200 dolarlık bir öğle yemeği yiyin, ister 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER ALTIN TUVALET İNGİLTERE'DE ÇALINDI

Tuvalet, Maurizio Cattelan'ın 2016 yılında yaptığı iki tuvaletten biriydi. Diğeri ise 2016 yılında New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş, daha sonra eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu kır malikanesi Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınmıştı. Soygunda 2 kişi yakalanırken, altın tuvalet bulunamamıştı. Altın tuvaletin parçalanıp eritildiğine inanılıyor.

"DUVARA BANTLANMIŞ MUZ" 6.2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı "Comedian" adlı eserdi. Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.