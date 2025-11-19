BIST 10.917
GÜNCEL

Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ankara'daki ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Zelenski bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zelenski, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak.

 Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmelere katılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı

ATEŞES VE ESİR TAKASI GÜNDEMDE
Erdoğan-Zelenski görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ele alınacak.

Esir takası ve İstanbul Anlaşmaları başta olmak üzere ateşkesin tesis edilmesi ve savaşta kalıcı çözüme yönelik çabalar, toplantının gündeminde olacak.

