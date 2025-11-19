Hepsiburada'da "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" başlıyor

Hepsiburada, 21-22 Kasım'da "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" kampanyasıyla müşterilerine çeşitli kategorilerde avantajlı alışveriş fırsatları sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye E-Ticaret Meclisi'nin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye E-Ticaret Haftası E-Ticaret Haftası'nda stratejik partner olarak yer alacak.

Kampanya kapsamında Hepsiburada, teknolojiden modaya, kişisel bakımdan anne-bebek ürünlerine uzanan geniş yelpazede milyonlarca üründe indirim uygulayacak. Kullanıcılar ayrıca, "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade", 81 ilde pazar günü teslimat ve peşin fiyatına 10 taksit gibi ayrıcalıklardan yararlanmaya devam edecek.

Ev teknolojileri kategorisinde klima, kombi, kurutma makinesi, mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, seçili buzdolabı ve ısıtıcı modellerinde sepette yüzde 5 net indirim uygulanacak. Televizyon kategorisinde de seçili modellerde yüzde 5-10 oranında indirim sunulacak.

Telefon aksesuarlarında 500 lira üzeri alışverişlerde 100 lira indirim sağlanırken, kılıf, ekran koruyucu ve lens ürünlerinde sepette yüzde 25 indirim geçerli olacak. Kulaklık ve taşınabilir batarya gibi ürünlerde yüzde 10-15 oranında indirimler uygulanacak.

Yenilenmiş telefonlarda sepette bin liraya varan indirim fırsatları, seçili elektronik markaları, bluetooth hoparlörler, şarj istasyonları ve çocuk akıllı saatlerinde yüzde 20'ye varan indirimler teknoloji severlerle buluşacak.

Çeşitli ürünlerde indirim sunuluyor

Moda kategorisinde premium marka güneş gözlüklerinde sepette yüzde 60 indirim ve ek kupon fırsatları sunulurken, ayakkabı ve çanta kategorilerinde de seçili ürünlerde yüzde 15-30 arası indirim tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Kozmetik ürünlerinde yüzde 20-40, parfümlerde de yüzde 50'ye varan indirimler müşterilere sunulacak. Seçili markalarda kupon avantajları bulunurken, rimel, allık, fondöten gibi ürünlerde çok al az öde seçenekleri geçerli olacak.

Ev ve yaşam kategorisinde yemek takımları, çaydanlık ve bardak setlerinde sepette yüzde 15 indirim yapılacak. Ev tekstilinde yüzde 30'dan yüzde 80'e, nevresim takımlarında sepette yüzde 50, mobilya ve dekorasyon ürünlerinde de yüzde 40'a varan indirimler sunulacak.

Anne-bebek kategorisinde bebek arabası, oto koltuğu, park yatak ve ev gereçlerinde yüzde 40-60 arasında indirim uygulanacak. Bakım ve sağlık ürünlerinde yüzde 30-60, beslenme ürünlerinde yüzde 55'e varan indirimler, skuter, bisiklet, akülü araç ve eğitici oyuncaklarda da yüzde 20-40 arası avantajlar tüketicilerle buluşacak.

Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanya da öne çıkacak.

Kampanya boyunca ev yaşamdan modaya, kozmetikten gıdaya uzanan geniş kategori yelpazesinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek E-Ticaret Haftası kapsamında, Hepsiburada, standında iş ortaklarını ve müşterilerini ağırlayacak.