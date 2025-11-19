AK Parti'de İmralı ziyareti için toplantı kararı

AK Parti'de yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.Abone ol
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki "Gerekirse İmralı'ya ben giderim. Alırım yanıma üç arkadaşımı, gitmekten imtina etmem" sözleri İmralı ziyareti tartışmalarını alevlendi.
AK Parti'nin İmralı'ya üye gönderip göndermeyeceği merak konusu. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti, tavrını yarın netleştiriyor.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Kapalı Grup Toplantısında İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.