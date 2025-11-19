BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de İmralı ziyareti için toplantı kararı

AK Parti'de İmralı ziyareti için toplantı kararı

AK Parti'de yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki "Gerekirse İmralı'ya ben giderim. Alırım yanıma üç arkadaşımı, gitmekten imtina etmem" sözleri İmralı ziyareti tartışmalarını alevlendi.

AK Parti'nin İmralı'ya üye gönderip göndermeyeceği merak konusu. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti, tavrını yarın netleştiriyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Kapalı Grup Toplantısında İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

Bolu'da traktör devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Survivor Ünlüler kadrosuna bir isim daha! Ünlü oyuncu yarışacak...
Hepsiburada'da "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" başlıyor
ABD'de 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! Miktarı dudak uçuklattı
Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret
AB, 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesi oluşturmaya yönelik yeni planını açıkladı
Ambargoların altında zor günlerde kurulan ASELSAN 50 yaşında
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Türkiye İş Bankasında üst düzey atama
CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye AK Parti'ye geçti
Rize'de serender devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
İmralı çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli için bakın neler dedi?
