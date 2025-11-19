Depremde 8 kişi hayatını kaybetmişti! Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılanan sanıklardan 3'ü 12 yıl 6 ay, 4'ü ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Yakınca belediye başkanları F.Ö. ve V.K. ile teknisyen İ.G, fenni mesul H.İ.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski Yakınca Belediye Başkanı V.K, göreve geldiğinde binanın kaba inşaatının bittiğini, iç kısımlarda dekorasyonun yapıldığını, teknik elemanların kontrolünden sonra imza attığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Sanık eski Yakınca Belediye Başkanı F.Ö. de binanın yapımının başlangıç aşamasında imzasının bulunduğunu ancak görev süresinin sona erdiği için projenin sonrasında yapılan değişikliklerden bilgisi olmadığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, müteahhitler E.E, M.E.G. ile fenni mesul H.İ.Ş.'ye 12 yıl 6 ay, Y.D, İ.G, V.K. ve F.Ö'ye ise 8 yıl 10 ay hapis cezası verdi.