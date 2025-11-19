BIST 10.904
Semiramis Pekkan'dan şok itiraf! "Saçlarımı kaybettim"

Semiramis Pekkan'dan şok itiraf! "Saçlarımı kaybettim"

Bir süre önce sağlık durumu hakkında açıklama yapan Semiramis Pekkan'dan şok eden bir açıklama geldi. Sol akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gören Ajda Pekkan'ın ablası Semiramis Pekkan yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Bir süre önce yere düşmesi üzerine hastaneye giden Semiramis Pekkan, yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, YouTube kanalında tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

Pekkan, aldığı koruma tedavisinin yan etkilerinden bahsederek şunları söyledi; "Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar."

PERUK KULLANMAYA BAŞLAMIŞ

Tedavi sürecinde saç dökülmesi yaşadığını belirten Pekkan, peruk kullanmaya başladığını da açıkladı; "O tedavilerde insan saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir, ne olacak? Kendime dört tane peruk yaptırdım. O kadar rahat ki, size anlatamam"

