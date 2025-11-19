İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail ordusu, 6 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye benzer bir duyuru yaptıktan sonra hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkese rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı bombalamış, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.