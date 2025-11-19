BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan şehir hastanelerine ilişkin suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan şehir hastanelerine ilişkin suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile inşa edilen şehir hastanelerine ilişkin kamu zararı iddiasıyla Ankara adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, KÖİ modeliyle yapılıp işletilen şehir hastanelerinin bir sağlık yatırımı olmadığını ve kamu zararına yol açtığını savundu.

2025 yılının 10 ayında, 18 şehir hastanesine ödenen paranın 101 milyar 828 milyon lira olduğunu belirten Şahbaz, KÖİ modeliyle vatandaşın parasının şirketlere ve onların uluslararası ortaklarına aktığını iddia etti.

Sayıştayın denetim raporlarında, 2021'den 2024'e kadar şehir hastanelerine yapılan ödemelerde usulsüzlük tespit edildiğini öne süren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bu tablo artık bir hata değil, görevi kötüye kullanma, ihmal ve kamu zararına yol açma suçlarının bütün unsurlarını taşıyan bir düzen haline geldi. Şehir hastanelerinde bazı bölümler sözleşmede yazdığı halde hiç yapılmamış. Şirketler, çamaşırhane, laboratuvar gibi hizmet alanlarının, ısıtma ve soğutma bedellerini bakanlığa ödemek zorunda. Ama bu faturalar halkın vergileriyle ödeniyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı gelebilir! Lookman ile görüşmelere başladılar
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı gelebilir! Lookman ile görüşmelere başladılar
AK Parti'de İmralı ziyareti için toplantı kararı
AK Parti'de İmralı ziyareti için toplantı kararı
Bolu'da traktör devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Survivor Ünlüler kadrosuna bir isim daha! Ünlü oyuncu yarışacak...
Survivor Ünlüler kadrosuna bir isim daha! Ünlü oyuncu yarışacak...
Hepsiburada'da "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" başlıyor
Hepsiburada'da "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" başlıyor
ABD'de 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! Miktarı dudak uçuklattı
ABD'de 18 ayar altın tuvalet rekor fiyata satıldı! Miktarı dudak uçuklattı
Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret
Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret
AB, 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesi oluşturmaya yönelik yeni planını açıkladı
AB, 2027'ye kadar "Askeri Şengen" bölgesi oluşturmaya yönelik yeni planını açıkladı
Ambargoların altında zor günlerde kurulan ASELSAN 50 yaşında
Ambargoların altında zor günlerde kurulan ASELSAN 50 yaşında
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Türkiye İş Bankasında üst düzey atama
Türkiye İş Bankasında üst düzey atama
CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye AK Parti'ye geçti
CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye AK Parti'ye geçti