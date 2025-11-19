CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan şehir hastanelerine ilişkin suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile inşa edilen şehir hastanelerine ilişkin kamu zararı iddiasıyla Ankara adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, KÖİ modeliyle yapılıp işletilen şehir hastanelerinin bir sağlık yatırımı olmadığını ve kamu zararına yol açtığını savundu.

2025 yılının 10 ayında, 18 şehir hastanesine ödenen paranın 101 milyar 828 milyon lira olduğunu belirten Şahbaz, KÖİ modeliyle vatandaşın parasının şirketlere ve onların uluslararası ortaklarına aktığını iddia etti.

Sayıştayın denetim raporlarında, 2021'den 2024'e kadar şehir hastanelerine yapılan ödemelerde usulsüzlük tespit edildiğini öne süren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bu tablo artık bir hata değil, görevi kötüye kullanma, ihmal ve kamu zararına yol açma suçlarının bütün unsurlarını taşıyan bir düzen haline geldi. Şehir hastanelerinde bazı bölümler sözleşmede yazdığı halde hiç yapılmamış. Şirketler, çamaşırhane, laboratuvar gibi hizmet alanlarının, ısıtma ve soğutma bedellerini bakanlığa ödemek zorunda. Ama bu faturalar halkın vergileriyle ödeniyor."