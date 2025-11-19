Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 361 gram sentetik uyuşturucu, 25 tabanca mermisi ve şarjör ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.