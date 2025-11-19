BIST 10.904
YEREL

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 361 gram sentetik uyuşturucu, 25 tabanca mermisi ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

