Nasrallah suikastinden sonra Almanya'dan 'meşru müdafaa' yorumu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği güçlü bir hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin, kendini savunma hakkını kullandığı anlamına geldiğini söyledi.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Konuya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nasrallah’ın öldürülmesi İsrail’in kendini savunma hakkıdır” ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği anlarda Hizbullah’ın üst düzey liderlerinin toplantıda olduğu iddia edilirken, “Uzak bir mesafeden bile, ilerideki operasyonlarını planladıklarını varsaymak mümkün. Bu açıdan bakıldığında, burada kendini savunma hakkının kullanıldığına inanmak için nedenler de var. Dolayısıyla bu bağlamda burada meşru müdafaa hakkının kullanıldığına dair de gerekçeler var" sözleri dikkat çekti.

Lübnan'ın büyük kısmını kontrol eden Hizbullah'ı 30 yıldır yöneten Hasan Nasrallah'ın Cuma gecesi İsrail'in hava saldırılarında öldüğü İsrail ordusu ve Hizbullah tarafından teyit edildi. İsrail'in saldırıları ardından Nasrallah’’ın cesedine ulaşıldığı ve ölüm sebebinin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğu açıklandı.