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Trabzonspor'da Ozan Tufan'dan kötü haber

Trabzonspor'da Ozan Tufan'dan kötü haber

 Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, dün TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanmasının tespit edildiğini bildirdi.

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Beşir, kulübün internet sitesinde, Ozan Tufan'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Ozan Tufan, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanmış ve sedye ile oyun alanını terk etmişti.

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