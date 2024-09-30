İngiltere ve İtalya'da zirve el değiştirdi Bayern Münih son şampiyona takıldı

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

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Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) sezona, hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.

Premier Lig'de zirve el değiştirdi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek ilk sıraya yükseldi.

Merseyside temsilcisi, Konate ve Salah'ın fileleri havalandırdığı karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kalan Manchester City ise bu sezon üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve liderliği Liverpool'a kaptırdı.

Arsenal, Leicester City'yi 4-2 yenerken, Chelsea ise Brighton'ı aynı skorla mağlup etti.

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 71 dakika süre aldı. Türk oyuncu Yunus Emre Konak ise takımı Brentford'un West Ham United ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Bournemouth-Southampton maçıyla 6. haftası geride kalacak Premier Lig'de Liverpool, 15 puanla ilk basamakta yer aldı. Kırmızı-beyazlıların ardından Manchester City ve Arsenal ise 14'er puanla sıralandı.

Barcelona, ilk mağlubiyetini yaşamasına rağmen zirvedeki yerini korudu

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Osasuna'ya 4-2 yenilerek ilk yenilgisini yaşadı.

Haftanın sürprizine imza atan Osasuna, biri penaltıdan olmak üzere Budimir (2), Bryan ve Bretones'in golleriyle Katalan ekibinin namağlup ünvanına son verdi. Barcelona'nın gollerini ise Victor ile Yamal kaydetti.

Madrid derbisinde ise kazanan çıkmadı. Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in forma giymediği maçta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Villarreal-Las Palmas müsabakasıyla 8. haftanın tamamlanacağı LaLiga'da Barcelona, 21 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 18, Atletico Madrid de 16 puanla zirve takibini sürdürdü.

Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasındaki maçta kazanan çıkmadı

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında son şampiyon Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakada Leverkusen'in golünü Andrich atarken, Münih temsilcisinde ise Pavlovic skor tabelasını değiştirdi.

Haftanın öne çıkan maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, ilk 21 dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen önemli bir geri dönüşe imza atarak Bochum'u 4-2 mağlup etti.

Zirve takibi yapan ekiplerden Leipzig, Augsburg'u 4-0 yendi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt ise Holstein Kiel'e 4-2 üstünlük sağladı.

Bundesliga'da 5. haftanın ardından Bayern Münih, 13 puanla liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt 12 puanla ikinci sırada, Leipzig ise 11 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

Serie A'da yeni lider Napoli

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Politano ve Kvaratskhelia'nın kaydettiği gollerle Monza'yı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada son şampiyon Inter, deplasmanda Udinese'yi 3-2 yendi.

Ay-yıldızlı oyuncu Kenan Yıldız'ın 74 dakika süre aldığı müsabakada Juventus, konuk olduğu Genoa'yı 3-0'lık skorla geçti. Roma ise Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Venezia'yı 2-1 mağlup etti.

Parma-Cagliari müsabakasıyla 6. haftanın perdesinin kapanacağı Serie A'da Napoli, 13 puanla ilk sırada yer aldı. Namağlup Juventus, haftayı 12 puanla ikinci basamakta tamamlarken, Milan, Inter ve Torino ise 11'er puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG ilk sıradaki yerini korudu

Ligue 1'de ilk puan kaybını geçen hafta yaşayan Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.

PSG ile namağlup diğer takımlardan Monaco ise Montpellier'i son dakikada kaydettiği golle 2-1 yenmeyi başardı.

Olimpik Marsilya ise Strasbourg'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 6. haftayı PSG, 16 puanla zirvede tamamladı. Aynı puana sahip Monaco, averajla ikinci, 13 puanlı Olimpik Marsilya ise üçüncü olarak sıralandı.