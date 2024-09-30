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İstanbul'da çakarlı düğün konvoyu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Sürücüler tespit edildi, hepsine ceza yağdı

İstanbul'da çakarlı düğün konvoyu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Sürücüler tespit edildi, hepsine ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyunda çakarlı lüks araçla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 19 kişi hakkında idari para cezası uygulandığını ve bu kişilerin işlem yapılmak üzere polis merkez amirliğine teslim edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya vatandaşlara çağrıda bulunarak "trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" dedi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de İstanbul'da E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendiğini belirtti.

Sivil Trafik Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bu kişilerin, A.K, H.T, M.A.T, S.D, O.K, S.A, T.G, A.S.A, M.Ö, A.K, B.V, M.G, D.G, U.S, Ş.Ö, A.M.K, M.K, R.A. ve M.Y. olduğunun tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şahıslara, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun, drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahıslar, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir.

Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim."

Yerlikaya'nın paylaşımındaki videoda söz konusu araçların Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde sergilendiği görüntülere de yer verildi.

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