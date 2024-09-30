BIST 9.669
DOLAR 34,17
EURO 38,29
ALTIN 2.912,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çakıl taşı toplayacağını söyledi bir daha dönmedi! Rojin Kabaiş her yerde aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çakıl taşı toplayacağını söyledi bir daha dönmedi! Rojin Kabaiş her yerde aranıyor

 Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis atlı birliği de sahil boyunca devriye attı, çevredeki yerleşim alanlarında sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları, bekleyişlerini sürdürüyor.

van
ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah'tan yeni açıklama: Nasrallah'ın yolunda yürüyeceğiz
Hizbullah'tan yeni açıklama: Nasrallah'ın yolunda yürüyeceğiz
13 kişi ölmüştü! Mersin'deki otobüs kazasında şoförün ihmalleri iddianamede yer aldı
13 kişi ölmüştü! Mersin'deki otobüs kazasında şoförün ihmalleri iddianamede yer aldı
Meclis açılıyor: İlk görüşülecek gündem maddesi bu olacak
Meclis açılıyor: İlk görüşülecek gündem maddesi bu olacak
Tunceli'de operasyon: 13 mağara ve 17 sığınak ele geçirildi!
Tunceli'de operasyon: 13 mağara ve 17 sığınak ele geçirildi!
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi
Antalya'da plajda iki çocuğun başına gelen korkunç!
Antalya'da plajda iki çocuğun başına gelen korkunç!
ABD'li senatör Graham, Gazze için ateşkes görüşmelerini 'utanç' olarak niteledi
ABD'li senatör Graham, Gazze için ateşkes görüşmelerini 'utanç' olarak niteledi
Orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı!
Orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı!
ABD'den Çin'in kızdırıcak bir adım daha! Kesenin ağzını açtılar
ABD'den Çin'in kızdırıcak bir adım daha! Kesenin ağzını açtılar
DMM'den "Almanya ile mülteci anlaşması yapıldı" iddiasına yalanlama
DMM'den "Almanya ile mülteci anlaşması yapıldı" iddiasına yalanlama
Hizmet üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi
Hizmet üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi