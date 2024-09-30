Hizmet üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi

TÜİK, hizmet üretici fiyat endeksi, ağustos 2024 verilerini açıkladı. Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)​ verilerine göre, H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,54 artış gösterdi.

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 yükseldi.

H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,54 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde %55,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %4,26 arttı.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde %3,28 artış gerçekleşti.