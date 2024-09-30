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Hizmet üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi

Hizmet üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi

TÜİK, hizmet üretici fiyat endeksi, ağustos 2024 verilerini açıkladı. Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)​ verilerine göre, H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,54 artış gösterdi.

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72, aylık yüzde 2,62 yükseldi.

H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,54 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde %55,51 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %4,26 arttı.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde %3,28 artış gerçekleşti.

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