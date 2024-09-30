Türk Telekom uygulaması ilgi çekti kayıtlı kart sayısı yüzde 35 arttı

Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı yıllık bazda yüzde 35 artarak 10 ‎milyonu aştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom müşterileri uygulama ile mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu ‎ aboneliklerine yönelik çok sayıda işlemi yapabiliyorken fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı ile paket satın alma ve otomatik ödeme talimatı işlemlerini de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Haziran itibarıyla son bir yılda Türk Telekom uygulaması ve "Online İşlemler" web platformu tekil ‎kullanıcı ‎sayısı 30 milyona ulaşırken Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı yıllık bazda yüzde ‎‎35 artarak 10 ‎milyonu aştı.‎ 85 milyon indirilme sayısına ulaşan Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı ve kullanıcı sayısının dijitalleşen dünyada daha da artması bekleniyor.



Ayrıca müşteriler güvenli ve hızlı ödemenin yanı sıra kampanya ve taahhüt bilgileri ile tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, ‎kalan kullanımlarını sorgulama, fatura detaylarını inceleyebilme, güvenli internet profil değişikliği ‎ve yeni abonelik gibi pek çok işlem gerçekleştirebiliyor. Ek olarak mobil, ev interneti, ev telefonu ve Tivibu ürünlerine ait hesapları arasında kolayca geçiş sağlayabiliyor.

Türk Telekom mobil müşterileri uygulamada yer alan Sil Süpür ile GB, dakika ve Muud Premium gibi her hafta yenilenen hediyelerin de dahil olduğu ‎sürprizlerden faydalanıyor. Ayrıca müşteriler yine uygulamada bulunan Bana Özel ve mağaza alanından kullanım ve ihtiyaçlarına yönelik kendilerine sunulan tekliflerle avantajlı kampanya ve paketlere sahip olurken, Bi' Dünya Fırsat ile popüler ‎markalarda indirimler ve ayrıcalıklar elde edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynamaya devam ettiklerini belirtti.

Özden, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için mobil uygulamalarını geliştirdiklerini ve yenilediklerini kaydederek, "Son 1 yılda uygulamaya kaydedilen kart sayısının yüzde 35 artması müşterilerimizin Türk Telekom uygulamasına olan güvenini ortaya koyuyor. Uygulamayı indiren kullanıcı sayısı verileri de mobil uygulamamızın müşterilerimiz için ne kadar fayda sağladığını gözler önüne seriyor. Müşteri memnuniyetini ön planda ‎tutarak geliştirdiğimiz Türk Telekom uygulamasında müşterilerimizin sadece güvenle işlem yapabilmelerine değil ayrıca zamandan tasarruf edebilmelerine de olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.