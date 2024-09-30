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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. "Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle...

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak. İkinci haftanın maç programı şöyle...

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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